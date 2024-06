Publicado por CORNADA DE LOBO

GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

No se explican el fenómeno electoral de Alvise y su «Se acabó la fiesta», pero explicación la tiene, cómo si no. Ha sido un hostión en toda regla porque lo que vendía y prometía este agitador (ausente en teledebates y desconocido en medios) era, ni más ni menos, votar ahostiando, guantazo al sistema, puñetazo en la urna, disparo a los genitales de la partitocracia. Pero... ¿y quién es ese?, siguen preguntándose tantos, ¿cómo es posible que un desconocido sin carteles ni vallas ni prensa haya irrumpido con tanto estrépito en la escena política?... Pues porque hay otros mundos ... ¡pero están en este! , entérate, miope: las redes son... todo un mundo, todo un reguero de pólvora con mensajes incendiarios libres de corrección política y preñado de bulos tremendistas, populistas, revestidos de rebelión urgente y rubricados con ese ¡¡libertad, carajo!! que tanto rédito le da a Milei. Las redes. Ahí está su cancha, la que tantos adultos desconocen y suponen sólo para jueguecitos de chavales rapeantes y pornogamberros. Así las cosas, ¿quiénes votaron entonces para acabar la fiesta de «políticos corruptos y sindicatos mariscadores»? Pues mayoritariamente gente joven, la más usuaria de esos canales. Y no pocos de los que votaron por primera vez se estrenaron así, haciendo fiesta del ahostiar y redundando en el arcaico instinto de matar al padre, tan escrito en la naturaleza humana como el matar cachorros lo está en la del oso o el león. Y pertenecen seguramente a ese tercio de jóvenes que se cagan en el feminismo, niegan la violencia de género, repudian al sistema que despilfarra en su protección y que abre puertas a la delincuencia inmigrante sosteniendo la corrupción política en entidades que no miran para ellos negándoles futuro, trabajo, casa... Habrá que recordarles lo que Eduardo Galeano ya dijo hace años: El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo . Y ahora, pregúntese por qué en León un desconocido Alvise logró en su primer embate igualarse a toda la izquierdina junta... ¡jodó petaca!...