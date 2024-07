Lo de la Región Leonesa pasa en todas las familias (del PSOE)

Creado: Actualizado:

Las familias mal avenidas del PSOE vuelven a discutir como en la cena de Nochebuena. No se ponen de acuerdo en la tramitación de la Región Leonesa. El PSOE de la Diputación, sorprendiendo con sus contradicciones, aprueba una moción en defensa de la Región Leonesa condicionado por el pacto de gobierno con la UPL. La dirección provincial no está en ese camino, como tampoco lo está el propio presidente de la institución provincial, que propone al Bierzo como provincia si León es autonomía. Pero como otros, no votó en conciencia sino siguiendo la disciplina del partido por si se escapaba el pacto con los leonesistas. Madrid dice que lo de la Región Leonesa ni se entiende y que será Tudanca quien decida el futuro de León con Castilla.