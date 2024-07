Invertir en el Corredor Atlántico es negocio

Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla y León ha sellado un pacto histórico con la presidenta de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Centro de Portugal, Isabel Damasceno, que ha dado lugar a la denominada Declaración de Aveiro, el documento con el que ambos territorios, equiparables en desarrollo socioeconómico dentro de la periferia de Europa, instan a los gobiernos de España y Portugal a impulsar el transporte ferroviario del Corredor Atlántico. Porque es importante para el desarrollo económico, social y medioambiental de Castilla y León y la Región Centro portuguesa. Pero algo no se le escapó a Mañueco. Y es que todo plan de desarrollo requiere una inversión, obviedad que aprovechó para exigir un rápido gasto en el Corredor Atlántico que impida la España hemipléjica en el transporte ferroviario que comenzó el ministro Ábalos y no ha corregido su sucesor, Óscar Puente. Hay un serio compromiso por parte de Castilla y León y el Centro de Portugal de incluir en sus estrategias logísticas el impacto del desarrollo de esta iniciativa, para lo que se comprometieron a firmar convenios y que no haya lugares que queden tan vacíos como el erial que Adif y Renfe han dejado en Torneros, porque solo el Corredor puede dejar en Castilla y León un negocio de 3.600 millones.

+ El leonés se ha convertido, a sus 26 años, en árbitro de la máxima categoría del fútbol sala español. Militará allí a partir de la 2024-2025. En un solo año ha pasado de Segunda B a Primera.

+ La empresa leonesa Foot Disctrict, dedicada a venta de ediciones limitadas de ‘sneakers’ y de marcas de ‘high streetwear’ recibió ayer el Premio Pyme del Año 2024 de León.