El Emperador de Toronto

El del Emperador no es el único ejemplo del desprecio por la cultura y el patrimonio. Siempre parece que lo de fuera sale mejor. No siempre. El popular director de cine Guillermo del Toro ha solicitado a Toronto, donde reside durante parte del año, que salve una popular e histórica sala de cine independiente de la ciudad canadiense que puede desaparecer en los próximos meses. En un mensaje colgado en la red social X (anteriormente Twitter), Del Toro, que se encuentra en estos momentos rodando en Toronto una nueva versión del clásico film Frankestein , solicitó a la alcaldesa de la ciudad, Olivia Chow, que intervenga para salvar la sala Revue. El realizador mexicano, de 59 años de edad y nacido en Guadalajar (México), también se ofreció para hacer lo que pueda para que la sala de cine no desaparezca. León debería llamar a su escudero Vigo Mortensen.