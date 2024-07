Una ciudad no se limpia con sanciones

Creado: Actualizado:

León inicia una nueva etapa en el cuidado y aseo de la ciudad. La nueva ordenanza que entra en vigor endurece enormemente el castigo a los ciudadanos y empresas que no cumplan con la normativa y abre nuevos yacimientos de recaudación, con las multas previstas para incumplimientos como evadir la responsabilidad de las mascotas cuando están en la calle, sacudir la alfombra o ensuciar al regar. Aún no se sabe si la nueva regulación disuadirá a los que no cumplen, que casi siempre son los mismos. Pero el nuevo texto a buen seguro será el pretexto más utilizado para atacar a los que no recogen chicles del suelo o incumplen tantas y tantas órdenes como recoge este documento que va acompañado de botellas y bolsas para los dueños de perros. El trabajo burocrático ya está hecho. Ahora hay que esperar los resultados. Porque este plan, que se sepa, prohíbe orinar en la calle, algo normal, pero pese a incluir una sanción por hacerlo lo que no hace es proyectar la instalación de baños públicos en zonas donde se necesitan. La recaudación de las arcas municipales crecerá, pero León reclama a voces ser una ciudad más limpia, un lugar habitable, verde, sostenible. Todo eso no lo proyecta la nueva ordenanza.

