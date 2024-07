Lo «por conocer»

Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

Q ue cunde el mal acomodo, el cabreo coreado y una urticante fatiga conyugal de León con Castilla ¿quién podrá negarlo?... Que León se disponga a organizar una «despedida de casado» ¿no apetece siquiera por desaburrirse?... Que la prosperidad de esta tierra sigue en apeadero, y no estación término, esperando un tren que no llega o pasa de largo ¿no es demasiado evidente?... Que Valladolid -y sus ganas de ser Madrid- es más centrípeta que centrífuga ¿no es algo palmario por estar en el centro de la verbena, por cagar más un buey que cien golondrinas y por el dinero garduño que atropa ahí llamando además a dinero de alrededor?... Que aquí sea más fácil agrandar al enemigo de fuera que reconocer al de dentro ¿no es resolver en simplón lo que siempre será un problema más complejo?... Que el despoblamiento leonés no es novedad creada por su marco autonómico ¿no lo corrobora la endemia propia desde los años 60 que se hizo incapaz de corregir?... Que siendo autonomía uniprovincial sin lograr resolver despoblación ¿no lo demuestra la minera, industriosa y ganadera Asturias vecina que dentro de quince años será la región con mayor índice despoblador de España?... Que la gente preparada y emprendedora que tuvo que emigrar de aquí no es nada probable que vuelva o quiera volver cuando se pinte sola esta tierra, ¿habrá quien felizmente lo desmienta?... Que teniendo claro no pocos leoneses que hay que escapar de Castilla, ¿no es menos cierto que tampoco tienen clara cuál es exactamente la puerta de salida y el paisaje que se abrirá tras ella?... Que lo bueno por conocer haga un día valer más lo malo conocido ¿podría ser una maldita profecía en este trance?... Que el partidismo, los chiringuitos, la desmesura funcionaria, el clientelismo, el despilfarro, el enchufismo, el cohecho o la prevaricacion llegados al escándalo y a los tribunales en estos cuarenta años de la Junta de Castilla y León ¿son algo que haría desaparecer o aminorar lo uniprovincial o regional usando el mismo modelo autonómico?... pues a quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga.