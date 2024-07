Fallos en la cultura empresarial desde la educación

Creado: Actualizado:

La sobrecualificación es ese fenómeno, cada vez más creciente, que viene a demostrar la ineficacia del mercado laboral, con menos puestos de trabajo cualificados que trabajadores talentosos. Se dan casos de currículum adaptados a empleos que requieren un bajo nivel educativo por parte de personas extraordinariamente cualificadas. Es inaceptable en una sociedad sepa fabricar mentes brillantes y después no les encuentre espacio en un tejido empresarial que dice mucho de este déficit. Desde hace décadas, en España se ha pasado de generación en generación el deseo incumplido de ir a la universidad, como que la formación universitaria garantizara la entrada en el mercado laboral. Pero no es así, porque hay una notable falta de oportunidades precisamente para esos perfiles cualificados. Tanto es así que la actualidad viene marcada por nuevos retos para los demandantes de empleo que ya han acabado sus estudios superiores: el postgrado y la tendencia a alargar la etapa educativa hasta acabar con el doctorado, muchos por obligación. Frente a ellos, puestos de trabajo que requieren formación pero no tantos años de profesionalización, caso de camareros y empleados del sector turístico, están desiertos. Algo falla, por tanto, en la cultura empresarial desde la educación.

