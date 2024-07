Pajaporte leonesista

Creado: Actualizado:

Ni masturbarse en exceso, ni consumar el coito de la Autonomía Leonesa. En la misma semana, el PSOE ha aprovechado la presentación del pajaporte, la credencial ideada para identificar a los usuarios del porno en internet, para avisar a los leoneses de que han agotado el número de veces que pueden votar sí a la moción leonesista. No más. Se trató de «un toque de atención» a la Junta, como aclaró la portavoz federal socialista. «La cuestión es clara: León no se va a ninguna parte», tranquilizó a los cosmopaletos de Madrid que habían alardeado de su ignorancia en los programas de variedades para mofarse de un nuevo nacionalismo, sin saber quién habita en el cuadrante superior derecho del escudo de España. Le restó zanjar la cuestión con el chiste del espermatozoide cojo que, cansado de llegar el último cuando tocan a rebato para la fecundación, se compra una moto con la aparece el primero en la rampa de salida justo el día que no tocaba, antes de que avisen por megafonía: falsa alarma, sólo fue una paja.

Las declaraciones ratifican que la voluntad del aparato del PSOE no va más allá de consentirle un desliz a la dirección provincial socialista, la misma que hace cuatro años amedrentó concejales para que votaran en contra. Se lo recordó el alcalde de León. Desde que aprobó la moción forzado por UPL no ha hecho más que avivar cada poco el discurso sin dar un solo paso real: no promovió la defensa de la Autonomía Leonesa en los congresos, ni en los comités de su partido, como alardeó que haría, ni se sabe nada de ese informe jurídico que anunció que encargaría. Pero ahora Diez, celoso de que le quiten la bandera y no pueda parasitar el leonesismo, habla de que si hace falta irá a Europa. Si aún fuera a gastos pagos a Catar…

El teatrillo lo cerraron los populares. Quien vota al PP sabe que lo hace en contra de la Autonomía Leonesa, explicó la presidenta provincial, Ester Muñoz. Por si había dudas, Suárez Quiñones ilustró al pueblo con la advertencia de que la Autonomía Leonesa «no tiene encaje jurídico», no se sabe si como ex juez o como consejero de Medio Ambiente a quien el TSJ ha enmendado más leyes que los árbitros anulado goles en fuera de juego a Morata.

En el fondo, con el leonesismo todos tienen el mismo miedo que el personaje de Woody Allen al que le corría prisa marcharse para llegar al seminario de masturbación. Si llegaba tarde, empezaban sin él.