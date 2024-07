Publicado por CORNADA DE LOBO GARCÍA TRAPIELLO Verificado por Creado: Actualizado:

En el pueblo materno de Oyarzabal y la misma noche en que el de la Real marcó el gol que dió el título europeo a la selección española estamparon pintadas con exabrupto manido y, por tanto, ya inofensivo en quien lo lee y flaco de idea en quien lo rotula: Puta España, Puta Selección . Lo mismo decían dos pancartas en la corrida de San Fermín de ese domingo, pero fue sin duda por verse cornudos corniveletos sus porteadores ante los resonados triunfos españoles sobre la hierba de Wimbledon y la de Berlín generando un expansivo orgullo que llenó de rojo camisetas y de rojigualda calles o balcones. Y en la monumental basílica de Elorrio, pintadas también, vuelta la burra ciega al trigo sarraceno con lo de puta y con diana precisa contra Oyarzabal y Mikel Merino, también de la Real, cuyo golazo de cabeza ante Alemania es seguramente el de mayor belleza plástica que recuerde: «Traidores», decía ahí a lo bestia el spray de la noche y la «atra bilis», la bilis negra de lo atrabiliario. En fin, lo que se llama mal perder. O peor, que gane el odiado otro.

Tampoco se privaron los recalcitrantes de la Catalunya is not Spain . En el balcón del untamiento de Amer, pueblo natal de Puigdemont, desplegó el colectivo « Seguim 1714 » un pancartón gigante con el « Puta Espanya » arriba, seguido de la misma expresión en 34 idiomas distintos, incluido el ruso o el estonio por si pasaba algún cirílico por allí y no se enteraba. Error. Sois algo idiotas y borricos, creo, pues por querer lucir poliglotismo pedante restásteis espacio a que la consigna vejatoria fuera enorme en toda la lona y se leyera desde Algeciras. Y aquí os cito a Íñigo Domínguez: « todo ultra ha de reflexionar y ver si realmente ha dicho todas las burradas que podía decir, no sea que se esté acomodando» . Y es que así delatáis un vocabulario de coces tan pobre y memo como vuestro odio y un imperdonable alarde de raquitismo mental. Y porque llamándola no más que puta, somodorros, se os va arriba después España con sorna... y taconeando, tracatrá, que es el modo de carcajearse con los zapatos.