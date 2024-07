‘Fariña’, ¿en serio?

Creado: Actualizado:

Lo del plan de acción de Sánchez no parece que vaya a mejorarla. Sobre todo, si no tiene muy claro eso de la separación de poderes. Y no hay que ir a la abstracción.

Basta con ir a los datos, que dirían Stendhal y Yolanda Díaz. Soltó Sánchez que Feijóo «convivió pacíficamente con el secuestro y la censura de un libro, Fariña , que contaba los vínculos del narcotráfico con su partido».

Y que no escuchamos a Feijóo defender el derecho a la creación literaria. Ha salido el autor, Nacho Carretero, a aclarar que el PP no censuró ‘Fariña’, fue una juez.

Y eso de convivir pacíficamente con el secuestro y la censura, ¿significa que respeta la separación de poderes?

Claro que los que gobiernan en España y los que han gobernado en Galicia tratan de controlar la información hasta donde pueden.

Y a veces mienten. Por suerte para ellos, como sostenía H. L. Mencken, solo los salvajes tienen leyes contra la mentira.