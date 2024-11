El virus es la itv

El alcalde alaba, como siempre, el León en zapatillas, el León de carretera y manta de las calles peatonales. No llega a decir que son la pera limonera, que es como los cayetanos eluden decir la hostia, pero para el caso es como si lo hubiera dicho. El alcalde nos ha descubierto el Fósforo Ferrero y la alpargata levantina. Las peatonalizaciones son la repera. La rehostia. Su forma de comunicarlo es hacer públicas las enésimas calles que se cortarán al tráfico. Es inútil querer que no peatonalice el señor alcalde, porque terminará peatonalizando hasta la autopista de Luna si se le pone hacerlo, está en su naturaleza. De nada valen tampoco réplicas, porque no escucha. Cuanto más se le arguya en contra, peor. Resulta enternecedor y rajoyano: cuanto peor, mejor. En otros tiempos se habría dicho que es necio. En su tercera acepción, ojo, la de terco y porfiado. El diccionario conviene leerlo entero. En «follar», por ejemplo, no aparece lo del coito hasta la cuarta entrada: antes se alude a soplar por un fuelle, ventosear sin ruido y componer en hojas algo, aunque creo que el libro no entra en esta última descripción, igual que la lectura no entra en casa de cierta gente.

Un centro sobrepeatonalizado, barrios aparcamiento, zonas de alquiler de estacionamiento que recuerdan a aquella Hacienda de posguerra que eran los fielatos, descerebrados que abogan por pagar según la longitud de los vehículos, cuando ya están establecidos mayores impuestos en función de la potencia de los coches… Y, próximamente, esas restricciones al tráfico de coches pobres que en Madrid ya están vigentes: como la abuela fuma, multa al canto por las emisiones de un tubo de escape no homologado, aunque tenga la itv al día. No sé cómo algún bufete no ha denunciado a tirios y troyanos, ante la flagrante contradicción. Por un lado u otro, se forraba.

La verdad es que el panorama para quienes gastan coche está cada día más complicado y apetece cambiarlo por bicicletas o patinetes, si no fuera porque no traen calefacción ni airbag, aunque a su favor tienen que no pasan la Inspección Técnica de Vehículos, ese negociete mucho más rentable que los estancos cuando se fumaba, y, a lo que se empieza a ver, completamente inútil. Porque ¿por dónde autoriza a circular una itv? Y, si un coche cumple las condiciones para circular, ¿por qué no puede hacerlo por según qué lugares mágicos?