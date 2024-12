El agosto más caluroso de todos los agostos de la creación es el menos malo de los noviembres de todos los noviembres en el mercado laboral. No hay nada como un buen sistema para meter la carne en calceta, de tal forma que el resultado del embutido confunda al consumidor; hasta que lo prueba. Pues el menos malo de los noviembres en la cola del paro ha dejado casi medio millar más de desheredados en León, en otra prueba de chacina de lo que le importa León al Gobierno; lo que le importan los leoneses. Si no han visto revolverse a la masa, es porque la masa está al circo, distraída con otras cuestiones que le impiden preocuparse por esta hecatombe social y económica que persigue a los leoneses desde que dejaron de tener control sobre el voto que meten en la urna. El paro es el paro obrero que distinguían los noticieros cuando aún no se podía imaginar que la fórmula de éxito del 78 iba a acabar en los muladares de nuestra propia historia. Hace unos días se pudo escuchar a un político leonés que el futuro de esta tierra estaba encauzado porque había logrado (el político) que le colocaran en la ejecutiva nacional de su partido (ellos lo llaman federal); en su partido no hay nadie más importante que él en el departamento de ciencia. Conviene no dar más datos para no incriminar; pero con una provincia donde el tercer municipio está a punto de ser el paro, se echa en falta la música clásica en la radio nacional, para preparar a la muchedumbre con el funeral, o acompañar en la tragedia; la música clásica siempre fue el recurso de los soviéticos para que la población supiera afrontar con entereza lo que les iba a caer encima. Con Chernóbil, no les dio tiempo a repasar todos los grandes éxitos de coros y danzas del ejército rojo antes de adobar una historia que hiciera creíble la sarta de mentiras que el poder había cocinado por la tocata y fuga del reactor. Con León, la táctica novedosa es la publicidad. León es el oyente de un programa de radio donde jalean el asalto de viviendas y patrocina una alarma anti okupas; lo mismo cuando se ciscan en la sanidad privada y paga la emisión un seguro sanitario.