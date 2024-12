Creado: Actualizado:

Mejor pedir perdón que pedir permiso. Tú hazlo y ya está. Da por buena la morterada que cobrarás como consejera de Rtve, que pasó de los 11.000 euros al año a 105.000, tracatrá, la órdiga, diez veces más, ya me dirás qué patronal tan cachonda tienes ahí. Y vaya tufo de servidumbre y consigna sale del reparto de consejeros acordado por vuestros partidos en el Congreso y Senado. Pero tú pasa de tufo y ruidos, tú a lo tuyo, ¡amarraca pa la saca! Si después la vergüenza o un nuevo giro político ordenan recular, dices «uy, perdón» o «cachis la mar» y así absuelves la dichosa gracia de colarte ahí o la pata metida, disculpándote como lo hacía el juez Quirós: «perdóneme usted, señorita... si con meterla la he ofendido, con sacarla ya he cumplido», la pata. Porque aceptando ese dineral al ser designada (no elegida) como consejera del ente, no sólo pareces meter la pata, sino también la caceta en el presupuesto público de una Rtve que tiende a lo impúdico, juega ya a lo pedorri salsero y se columpia en el espectáculo banalizando su condición de servicio público y presentando a día de hoy un déficit intolerable que tú contribuirás a engordar y que superará lo ilegal antes de que venza este 2024 cabrón, cuyo malage de bisiesto lo confirma el rastro de desgracias, guerras necias, infortunios y el tropel de idiotas que ha ido sembrando por el mundo alante; aquí, a vagones. Pero tú, tranquila, na de vergüenza te dé, y si eso, cántales el «na te pío, na te debo», que la culpa de ese desmán será siempre de otros, que tú ahí sólo eres una mandá... tú pilla, tú coge, tú apaña, tú te lo mereces, tu lealtad a las siglas te lo premian, tu fidelidad al catecismo te lo debe... y tus señoritos te apollan. Y porque las puertas giratorias se te abren desde apagarse tu candela moncloíta haciéndote ya veterana en tangos Yira-Yira y brigada de la mandanga sostenida. Eso sí, no vuelvas a hablarme como periodista; licenciada en ciencias de la información quizá, pero periodista es otra cosa, chata, título que matas oficiando sólo en gabinetes, consignas de garita y en la puta propaganda, en eso, en el antiperiodismo puro y duro, señora mía... y monaguilla... o monaguille... yo qué sé.