Que al poder le gusta mostrar a menudo el cetro inflable que agazapa bajo su bragueta es manía muy antigua, de muchísimo antes del rey David que mandó a la muerte a su general Urías tras tirarse a su mujer Betsabé, preñarla y no querer Urías acostarse con ella por voto militar a Yahvé, con lo que dejaría evidente el adulterio, así que David se dijo ¡pues muerto el perro!... Es cierto lo que tira el sexo, y más que nada en el hombre, el varón, el macho pichorro. Diez mil años antes que Freud ya se sabía. A lo largo de la historia, ¿qué rey o poderoso que no fuera flojito no faldeó a medio reino siéndole la pernada derecho y abuso consentido la violación?... En los genes del macho va el tallarse muescas en la culata de su pistola, pero también se dice que el de puta es el oficio más antiguo de la humanidad, así que quizás sea un atajo a la respuesta averiguar por qué tira más pelo de coño que maroma de buque, por no insistir en lo de tetas y carretas. El poder y la mujer. El dinero y el putiferio. Sacó la lengua a pelar culos Aldama y le contó al juez lo del pisito que puso a disposición del club Ábalos con sus koldos y kolditos de pijo alegre; y que iban a ese piso «con señoritas», mira tú qué fino Aldama... ¡señoritas, sí, un respeto! (señorita de moral abollada decían antes en cuchufleta si venía de familia bien la muy golfa). Eso dirá Aldama, pero no hay fotos como aquellas de Roldán en calzoncillos de colores o las del caso Mediador con Tito Berni, putas, cocaína y viagras... ¡señoritas, al salón!... ¿señoritas?... Cambias de canal y aparece una tía teñía y bien pagá a la que Xavier Sardà llamó «un poco putilla» por recibir 500.000 leandras de un rey Juan Carlos agradecido por su tracatrá de jergón y sedas, Bárbara Rey ella, señorita muy enseñorada que infla estos días el comadreo nacional-braguetero. Y corren listas de otras amantes igual o más caras (¿pero cuántísimas son?) que se sucedían rendidas ante el cetro real o las simultaneaba el Borbón pichabrava como capitán Barbarroja con novia en cada puerto que frecuenta... ¿y por qué no salen ahí la Montiel, la Carrá, la Igartiburu, la Paloma San Basilio?... ¿y envidia tanto Bárbara Rey a Corina Larsen?...