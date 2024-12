Con lengua

Creado: Actualizado:

Ahora lo exige también el socialismo cazurrete a la Junta de Castilla y León: que en el próximo curso escolar se oferte la asignatura de leonés en los colegios públicos que lo demanden, el leonés/lleunés/llïonés/lleounés, lengua que aseguran está ante el abismo... y que dé un paso al frente piden los procuradores socialistas culpando de su muerte al ente autonómico de la horca y reclamando políticas de promoción y protección. Admira el fervorín leonés de un Psoe demasiado imbricado históricamente con la castellanía andante y aquí rampante, siglas tentadas ahora por el río revuelto del anticastellanismo cazurro (y baturro un rato) donde es fácil pescar voto hostiante o fatigao, demasiado fácil, así que, aunque sea con boca pequeña y brindis a la galería, crece la posturita. Y divorciarse de Castilla no les pinta mal. Ya no hay partido o ente político que no se sienta obligado a proclamarse un poco o un mucho leonesista y vestirse de salvador de singularidades identitarias insistiendo en el «Valladolid nos roba» y «Castilla coloniza». Desde la derechona de caverna provinciana a la izquierdina digital y moderneta aquí todos se emocionan ahora mucho con la identidad, los valores tradicionales, las costumbres raciales, los papones, el refajo la Simona y el sentirse distintos y con ganas de lamerse como lo hace de bien el buey suelto... ¡y autonomía para mis trece!... Lo siguiente será ver quién es más leonesista y más regio y más separata y más solista, así que cantarán el «antes que Castilla leyes tal y tal» y crecerán los mamporros, los mamporreros y el pugnar por quién tiene más larga la adarga... y la lanza en ristre. Y aquí viene la lengua en lanza. Es la seña identitaria básica para ser país. León la necesita al no haber tenido nunca una sola lengua, sino varias hablas, gran riqueza diferencial en cada sitio (muy suyo el cazurro), así que se inventan una en falsete que el pueblo ni pide ni conoce ni necesita. Y quien hoy la impone sabe que es lengua nueva y desconocida hasta para los que dice que la usan aún (y son solo un eco residual, no un hablar). Pero un beso autonomista con lengua se vende como que irá en serio el metértela.