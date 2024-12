Escarabajo Quixote

Creado: Actualizado:

Desde que me enteré estoy cantando aquella tan bonita de Roberto Carlos que decía: «yo quisiera ser civilizado como los animales». En la conquense laguna de Hita habían descubierto una nueva especie de escarabajo. La Fundación Global Natura fue la encargada del bautizo científico y convocó una votación popular para elegir el nombre del bichito. Dicho y hecho. Por goleada, se llamará Pimelia Quixotiana, en homenaje al caballero andante. «Menudo tongazo, más andante somo nosotros», protestarán los ciempiés, siempre muy suyos. «¿Y no hubiese sido más respetable ponérselo a un animal más grande?», apostillará Esopo. Qué manía con la burra grande, ande o no ande. El escarabajo es insecto encantador y trabajadorín. Los humanos tenemos muchos prejuicios irracionales. Que nuestra cultura gastronómica no incluya en su carta la pizza de insectos no significa que tengamos que desdeñarlos. Hacen una labor indispensable en el mantenimiento del ecosistema, pero su aspecto estético no podemos valorarlo con el mismo canon con el que elegimos a nuestras Miss Universo. Los pulgones también tendrán su George Clooney. Leí en mi adolescencia el relato La Metamorfosis, de Kafka, en cuya portada se veía un gran escarabajo. Recuerdo que le pregunte a mi madre: «¿Tú que harías si me convierto en insecto gigante?». Se inmuto solo lo justo para hacerme comprender que mejor ni lo intentase: «¡tirarte la zapatilla!». No me habría dejado pasar del microrrelato. Hoy aceptamos Pimelia Quixotiana como animal de compañía. Ahora, amigos insectos… a buscar damas a las que amar de oídas y escuderos a quienes prometer ínsulas. A mí ya me pilla mayor, pero puedo darles nombres.

Pero quijotadas insectívoras…mejor en el campo. Me inquieta pensar que las cañerías de casa están pobladas por insectos okupas. Al menos, tranquiliza saberlos pequeños. Si una araña tiene el tamaño de Moby Dick ya no es insecto, sino cetáceo con patas. Uf.

Que no se sientan de menos los simpáticos ciempiés, cuando aparezca una especie nueva de los suyos la llamaremos Fred Astaire. Es día de alegría. Y como dijo aquel sabio animalillo, aunque no fuese insecto: «Hakuna Watata». Feliz Navidad, querido lector. Bienaventurados son los humildes.