La pobreza nos come. Cada vez hay más gente obligada al pluriempleo, como en las épocas oscuras del franquismo. En las primeras temporadas de Cuéntame, Antonio Alcántara cumplía sus horas como bedel de un ministerio y luego se ganaba un sobresueldo como operario de artes gráficas. Ahora las cosas son peores: ya no son los ujieres, sino los propios ministros los que se ven obligados a trabajar en varios sitios para llegar a fin de mes. Jamás hubiéramos podido predecir esta deriva ultraliberal. No puede Yolanda andar exigiendo reducciones de jornada a los empresarios mientras su compañero Óscar López trabaja de ministro por el día y de secretario general del PSOE madrileño por la tarde. ¿Pero cuándo ve este hombre a sus hijos? ¿Cuándo come? ¿Cuándo lee novelas o va al cine? De Mazón sabemos que disfruta mucho las sobremesas, quizá demasiado, pero esto atenta contra los principios de la conciliación laboral. Los sindicatos tendrían que decir algo: se empieza por los ministros y se acaba por los reponedores de los supermercados. A mí me dan pena estos trabajadores forzados por su patrón al pluriempleo: Óscar López, Pilar Alegría, Diana Morant, Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero... Supongo que sufren, como algunos futbolistas, la enfermedad de la polivalencia: lo mismo sirven de lateral derecho que de mediocentro. Lo raro es que jueguen de todo a la vez. También puede suceder que se aburran en los ministerios y necesiten un pasatiempo. Eso sería comprensible. Como la educación en España funciona de maravilla, Pilar Alegría o se pone a hacer crucigramas o a dirigir el PSOE de Aragón. La admiro: yo me hubiera dedicado a los autodefinidos.