Purificando

Llama Crispín a su prima Susana desde Los Ángeles y con fotos le relata espantado lo que ve, llamas a lo lejos que se alzan hasta el mismísimo faldón de los serafines y un espeso humarro gigantesco que se hace toldo velando el cielo, el sol y toda esperanza. No hay quien pueda con aquel fuego apocalíptico, nunca se vio tal en el condado angelino. Vientos del diablo azuzan la rabia de las llamas y el acabose entró en la reserva residencial de los ricos riquísimos. Casas de lujo y mansiones de película se convirtieron en ceniceros de un dios mayor. Sus dueños tienen nombres de campanillas, actores no pocos: James Woods, Billy Crystal, Ben Affleck, Tom Hanks, Steven Spielberg, Mark Hamill, Anthony Hopkins, Reese Witherspoon, Michael Keaton, James Woods, Leighton Meester, Guillermo del Toro, Adam Brody, Miles Teller, Mandy Moore... pero no les hemos visto llorar su desconsuelo como aquel de Paiporta señalando en su pared el nivel de la riada que le robó dos hijos y todo su ser y enser... o ese nepalí que perdió casa y familia en un temblor días atrás. No tendrán mayor problema esos diosecillos de Hollywood en comprar mañana otra mansión, ni querrán ver lo que ese fuego purificador achicharrando lo suyo pueda tener de castigo de la Providencia, esa que tanto inspira a Trump... ¿acaso no insinúa esta tragedia cierta justicia poética?... ¿y no lo están celebrando los del negocio que viene con pólizas y reconstrucciones?... ¡dólar va!...A Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, le acusan de no gestionar ese incendio —que siguió y sigue— por irse a Ghana la víspera a la investidura de su presidente. Y algo gafe ella también: allí le recibió otro pavoroso incendio que devoró el enorme barrio-mercado de Kantamando, en la capital Accra, uno de los mayores del mundo de ropa de segunda mano (de Europa mucha); alguna se revende y la mayoría acaba en vertederos creando futuros braseros y mierda contaminante acrílica y plasticorra. Más de ocho mil ghaneses se han quedado sin negocio, sin empleo, sin jornal y mañana comerán de caridad. ¿Hay alguna cámara que les enchufe después de recrearse en la penita pena de Paris Hilton?...