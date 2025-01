Congelados

Creado: Actualizado:

Si hay algún primo que aún se crea que lo del cambio climático es una patraña sólo tiene que pasarse este fin de semana por la concentración de los Pingüinos, y comprobar que la amenaza de congelación no acecha a los moteros. ¡Otra tradición perdida! Como la de algunas estaciones de esquí, entre ellas las leonesas, empeñadas en disfrazar unas farraspinas con cañones en temporada de turismo invernal. Quia. Ahora que tenemos vuelos para atraer a la montaña esquiadores portugueses de puente y fin de semana, no tenemos nieve. Ninguna sorpresa, más allá del empecinamiento en ignorar una realidad irreversible y aferrarse (en los argumentos y en el gasto) a una evidencia climática que ya nunca permitirá que la actividad sea viable ni rentable.

Mas cuando se cierra un puerto se abren varias ventanas. La montaña es un atractivo turístico de primer nivel, no sólo en invierno. Los veraneantes cambian de registro a pasos agigantados, y huyen del calor asfixiante y las noches sin respiro para disfrutar de lo que se ha dado en llamar el ‘refugio climático’. Es difícil competir con el cada vez más demandado mar del norte, pero aumentan los disfrutones que escapan de las aglomeraciones (y los asaltos a mano armada en los precios) para buscar confortable acomodo en los destinos de clima amable y naturaleza espléndida. Ahí León tiene mucho que ofrecer. Llevar la chaquetina en agosto por si refresca es hoy el sueño de muchos veraneantes.

Así las cosas, no puede entenderse que los consorcios y chiringuitos turísticos de todo tipo en la provincia no se remanguen y sigan empeñados en lo que hay que seguir cuidando, pero ya no da para más, mientras ignoran lo mucho y bueno que viene. ¿Pereza, falta de ideas, incapacidad de visión a medio (ya a corto) plazo? Pues ejemplos de éxito hay a millares. ¡Viajen, vean, copien! Pero pónganse manos a la obra cuanto antes.

León exige iniciativa e imaginación (que no ocurrencias), y el turismo es hoy una pata fundamental de su economía. Necesita ser repensado con urgencia. Resulta inexplicable esta parálisis, que no puede condenar otro potencial de futuro. Los actores implicados son muchos, también empresariales. ¿Dónde están su voces, todas?