20 de enero de 2025: será, ay, histórico

Presentar, como hacen algunos, lisonjeramente a Pedro Sánchez como el campeón progresista del mundo mundial frente a Trump y Musk es, me temo, hacer un flaco favor a nuestro país. Un error: Sánchez, que no tiene una honda adecuada, no puede ser David frente al Goliath de las fuerzas del Imperio, aunque sean las fuerzas del mal que el próximo día 20, lunes, tomarán posesión de la Casa Blanca en el Capitolio. Trump es un presidente indeseable para Europa, cierto, y me temo que recordaremos durante mucho tiempo la jornada histórica del 20-e-2025. Pero...

Supongo, y así me lo dicen, que los teléfonos rojos de todos los despachos presidenciales europeos estarán, están, estos días que arden: ¿cómo coordinar a la UE frente a lo que le viene, unos Estados Unidos que ya influyen descaradamente a favor de los ‘ultras’ en las elecciones alemanas, que agravian a la socialdemócrata Dinamarca con lo de Groenlandia y que pretenden, con bulos de lo más básico, derribar al primer ministro laborista del Reino Unido? Sánchez puede ser el próximo objetivo de Musk (y por tanto de Trump), claro. Sospecho que lo será.

Me pareció imprudente, por poco meditada, la alusión, aunque sin nombrarle explícitamente, de Sánchez al ‘hombre más rico del mundo’, clasificándole como «líder de la internacional ultraderechista», en el acto inaugural del ‘ciclo Franco’ —lo llamo así por abreviar— que el Gobierno ha preparado minuciosamente para celebrarlo a lo largo de todo este año. Confieso que la figura del ‘tycoon’ de Tesla, Space X y tantas otras megaempresas me inquieta (no hay sino que leer algunas de sus biografías para entender que no estamos ante un caso psíquico normal); pero no tenía sentido incluirlo de rondón en el relato de las maldades cometidas en España por el dictador hasta 1975 (bueno, siguió cometiendo algunas incluso después de muerto). Me pareció esta alusión extemporánea de Sánchez un acto de improvisación gratuito e innecesario en el curso de un acto innecesario y gratuito: todavía aguardo una reacción ‘seria’ del Gobierno a la victoria electoral de Trump. De este Gobierno y del resto de los europeos, claro está.

Los de los ‘teléfonos rojos’ esperan con aprensión el discurso presidencial en el Capitolio este lunes 20. En las cancillerías de toda Europa, me dicen gentes que conocen el terreno, confían en unas palabras apaciguadoras, lejos de las pretensiones imperialistas de hacerse con Canadá, el canal de Panamá o Groenlandia. Y lejos, claro, de las provocaciones a las socialdemocracias europeas. No es lo mismo hablar desde Mar-a-Lago que hacerlo desde la Casa Blanca. Pero quién sabe.

Y el Ministerio de Exteriores español, cuyo titular, José Manuel Albares, viaja esta semana a Marruecos, Siria y Líbano, calla, aunque sus voceros oficiosos en los medios aseguran que Sánchez y su equipo «buscan aliados frente a Trump».

Así están las cosas cuando en España se inicia una semana dominada por un nuevo golpe parlamentario sobre la legislación interna, esta vez a cuenta de la posible supresión de la acusación privada. Cierto: los ultraderechistas que a veces ejercen, con ánimo lejano a pretender que brille la justicia, esta acusación resultan un peligro para esta misma Justicia. Pero no es el momento de hacer reformas legales oportunistas, ‘ad hominem’, cuando se tramitan judicialmente dos causas que, a mi modo de ver, no entrañan responsabilidades penales, aunque sí políticas: las de la mujer y el hermano del presidente. El mundo se tambalea y aquí, por estos pagos, andamos en estas, qué le parece.