Autonomía de CyL: León pierde 79.994 habitantes y Valladolid gana 37.768

En 1983 (al inicio de la autonomía de Castilla y León) la provincia leonesa tenía un total de 526.439 habitantes y la de Valladolid 487.630. Es decir la provincia leonesa superaba a la castellana en 38.809 habitantes. Sin embargo atendiendo a los últimos datos del INE en el 2024 la provincia de León tiene 446.445 habitantes y la de Valladolid 525.398. Es decir en ese periodo de tiempo la provincia leonesa ha perdido -79.994 habitantes mientras que la de Valladolid ha ganado +37.768. Se ha pasado de un diferencial de +38.809 a otro de —78.953.

Si consideramos al conjunto de la Región Leonesa tenemos que en 1983 la población era de 1.118.188 habitantes y ha pasado en el 2.024 a 939.962 lo que supone una pérdida de -178.226. En la Región Castellana ha evolucionado en ese periodo de tener 1.472.177 a 1.448.388 lo que se traduce en una pérdida de -23.789. En todo caso muy inferior a la de la Región Leonesa. Esto supone que en el conjunto de la Comunidad en 1.983 la Región Leonesa representaba un 43,17% y la Castellana un 56.8%. Ahora esa proporción es del 39,4% para la leonesa y del 60,6% para la Castellana. La Región Leonesa pierde peso tanto a nivel de España como en el de la actual Comunidad autónoma.Igual alguien piensa que esa evolución es casual. Yo no estoy entre ellos y pienso que tiene mucho que ver con el hecho de como se ha creado esta Comunidad autónoma y en el papel de centralidad que se ha asignado en el mismo a Valladolid. Eso ha supuesto concentrar en esa ciudad la mayoría de las instituciones y servicios que por otra parte han contribuido a atraer a las empresas a sus polos industriales. Pero si miramos la evolución en el último año, la tendencia no es distinta. Respecto al año 2023 la provincia de León ha perdido —1018 habitantes lo que supone un —0.2%, mientras que la de Valladolid ha ganado 4.327 lo que en porcentaje significa un +0.8%. Cuando tomamos como referencia el conjunto de la Región Leonesa tenemos una pérdida de —1.037 habitantes (-0.1%) mientras que la Región Castellana gana 9.238 (+0.6%). Hay que tener en cuenta que del número total de habitantes que gana la Región Castellana un 46.8% es de Valladolid. Podríamos decir que esta autonomía ha propiciado un gran beneficiado que es Valladolid y unos grandes perjudicados que son los leoneses. Tampoco el resto de provincias castellanas obtienen beneficios significativos de este marco autonómico. Esta es la situación que objetivamente dan los datos. Sabemos que el indicador demográfico es fundamental por cuanto de alguna forma resume otros de contenido económico o social. A partir de esos datos la pregunta sería ¿seguir o cambiar? Puedo entender que cualquier cambio genera incertidumbre, que no sabemos muy bien a donde nos puede conducir. Sin embargo creo que de lo que no hay ninguna duda es que la actual situación es netamente negativa para los intereses leoneses. Hay certeza en que el actual marco autonómico deriva en graves perjuicios para los leoneses. Diría que no hay más alternativa que o cambiamos o desaparecemos aún más. En el marco actual es casi imposible que se visualice la identidad leonesa. Eso no es sólo una pérdida cultural, también es una pérdida económica. Es muy complicado vender lo que no se sabe que existe y por eso cualquier gran empresa busca conseguir que la sociedad sepa su nombre y asocie al mismo contenido positivos. La Junta por el contrario gasta grandes cantidades de dinero en tratar de diluir la identidad leonesa para así fabricar una supuesta identidad de Castilla y León que en muchos casos se reduce únicamente a Castilla . Las cifras que aquí mostramos son consecuencia directa de ese modelo político. No creo que se pueda explicar de otro modo el incremento de población de Valladolid en detrimento de la población leonesa. No queda otra alternativa que luchar para promover el cambio de esa situación y ello pasa por alcanzar una autonomía leonesa.