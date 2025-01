La caja azul de Mulholland ‘fire’

Creado: Actualizado:

La caja azul de Mulholland Drive, la caja de los sueños rotos que aparece en la mejor película de David Lynch, se llenará a partir de ahora con todas las fantasías sobre el futuro que alimentan las esperanzas de las personas que todavía quieren cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Nada tan desmotivador para emigrar al país que pusieron en pie los inmigrantes como una oligarquía de millonarios tecnológicos al frente del Gobierno; incluido el hombre más rico del mundo, el «visionario» que quiere llevar la bandera de las barras y las estrellas a Marte en su cohete privado y que se ha destapado con un polémico gesto que recuerda al saludo a la romana de los fascitas y los nazis. Una oligarquía que controla el debate en las redes sociales —los nuevos medios que le están dando un codazo a los medios tradicionales— y que susurra al oído del presidente que quiere hacer a América grande de nuevo —tiemblan Panamá, Groenlandia y Canadá— lo que tiene que hacer para hacerles más grandes a ellos.

Nada más desmotivador, no, salvo que lo que dejas atrás aún sea mucho peor; la guerra, la violencia, la impunidad, la miseria, la pobreza, la muerte.

La caja azul de Mulholland Drive, ahora que ha muerto el hombre que nos la mostró en el cine, la caja azul, como el tercipelo, donde cabían todas las ensoñaciones, debe estar ya a rebosar de cabezas borradoras, de carreteras perdidas, que no sueñan nada, que no conducen a ninguna parte. No caben más corazones salvajes.

Y sin embargo, los inmigrantes seguirán llegando. Por muchas dificultades que les pongan para entrar. Por muchas redadas que lleven a cabo en ciudades santuario como Chicago para deportar a los indocumentados.

No se puede poner puertas al campo. Pero sí se puede incendiarlo. Y el fuego es imprevisible, lo arrasa todo, también a los incendiarios. «Fuego camina contigo», pensaría un hombre que ha muerto de enfisema pulmonar sin dejar de fumar sus cigarros, el hombre que inventó la caja azul de Mulholland Drive, si tuviera delante a Donald Trump.