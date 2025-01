No hay que perder ojo con cada paso que dé Trump, que ya de salida se puso botas de siete leguas, las del gato fato, firmando guadañas en el Capital One Arena, ruidosa convención con desfile de bandas, bomberos, militares, familias de víctimas de Hamas... y marchas triunfales para que más de veinte mil aplaudidores gritaran vítores. Los cerebros que montaron los actos de su reconquista de la Casa Blanca lo hicieron por el libro... del espectáculo. La tele creó a este Trump y la tele le consagra. Fue una puesta en escena rabiosamente televisiva, patriótica, eufórica y... vengativa. A eso vamos, ¡ah, el placer de mear al enemigo rendido a la evidencia!... Así que está siendo muy aplaudida por sus votantes su fórmula aplicada desde ya: ¡estás despedido!, ¡you are fired!, tás quemau, veredicto que le hizo popular en sus concursos y programas de televisión convirtiéndole en empresario famoso como quien dice el Berlusconi de Manhattan, porque Don Silvio es sin duda la madre de este cordero, el pionero de la fórmula, tipo de lengua larga que alguna Italia aún le llora y que también salió indemne de polvos y abusos como el pichachula del Donald... y como a él, le votaban. Hoy la tele de Tramp-as es cien veces más eficaz e influyente que la que nos plantó aquí el italiano con mamachichos que clavaban en el sofá al pasmao. Pero el parecido entre Berlusconi y Trump no es único ni casual, sino contagioso. Véase, Milei viene también del espectáculo musical, un gritón Javi Metal prometiendo cortar el rabo a políticos, funcionarios, enchufados y al de la bandurria étnica medioambiental, logrando así que ardan gradas y tuits, ¿quién no quiere ser verdugo?... ¿y no viene también de la tele y la comedia Zelenski?... ¿acaso el fenómeno de Alvise lo sería sin el videoespectáculo corrosivo y agitador que infecta y menea en redes?... Tiempo de tele-estadistas. Y añádanse los aprendices que miran, admiran e imitan a ese Trump que no tardó un minuto en despedir a nuestro cocinero José Andrés, ¡you are fired!, porque Biden le nombró asesor. Y al general que vio y alertó de su chapa fascista, le descolgó su retrato oficial. Es su estilo, es la guerra.