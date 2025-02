El anonimato

Creado: Actualizado:

Nada me parece hoy más obsceno y repulsivo que hacerse una foto junto a un bello animal salvaje abatido por el cómodo disparo de un jactancioso cobarde y emboscado. Es la foto que vimos estos días de un socio del desvergonzado ladrón Aldama junto a un imponente león en África. Qué macho ufano el tío tripón, cuánto machorro patán. ¿Por qué tanto paleto enriquecido se obsesiona en darse el lujo de cazar trofeos de alto coste?, ¿qué complejos y miserable soberbia no logran disimular?, aunque paleto cum laude lo es también un rey emérito haciéndose la típica foto hortera junto a un gran elefante en Botswana. Ya le vale. Y ya nos vale, o sea, ya nos cuesta. «Ni piedad, ni estilo, ni vergüenza» podría ser su lema.

Monterías y cacerías exóticas son alarde y necesidad de palurdo pretencioso y, a la vez, un exclusivo círculo donde seguir tramando pelotazos y estafas que tantas veces se rubrican acto seguido cazando putas en orgía y mariscazo en plato dorado. ¡Cuánta lección no aprendida de Miguel Delibes, que cazaba sin codicia y a peón sin mayor daño a la vida silvestre, haciéndose campo y pueblo!, pero fotografiarse junto a una codorniz o una liebre no les vale; buscan bulto o montonera esparcida; no quieren tanto matar como matanza. Y necesitan una piel de oso polar de alfombra o la cabeza de un búfalo cafre en su salón... o de un jaguar como el que salió en los papeles días atrás tras ser detenido un cazador español que lo abatió en Bolivia en cacería organizada por una mafia argentina para que vengan después los chinos pagando 215 dólares por cada colmillo de esta belleza felina, qué horror.

Pero nada comparado a la caza del palestino. Ahí sin rifle, les disparan con misil y cañonazo masacrando a las piezas y asolando todo su derredor. ¿Serán los palestinos los nuevos judíos del nazismo israelí y la tecnocracia tirana?... Al menos Hitler disimulaba su crimen bestial en campos con hornos, pero Israel lo convierte en espectáculo y propaganda que ya se lo compra el tío Trump. ¿Y qué decir de esa nueva caza del inmigrante en USA con mil dólares al delator?, ¿cuánto cabrón no se apuntará ahí?...