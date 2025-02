El enfado de los cotizantes a mutualidades

Creado: Actualizado:

Las críticas recibidas no sólo por los afectados y los asesores, sino hasta por los inspectores de Hacienda, no han convencido a la Agencia Tributaria para cambiar sus planes sobre la devolución de lo que los pensionistas aportaron a las antiguas mutualidades. El grueso de la regularización se llevó a cabo en la campaña del año pasado, pero quienes no pudieron acogerse a ella tendrán que reclamar ahora sólo una devolución por año. La primera devolución, del ejercicio de 2019 (o anteriores si no han prescrito por estar recurridas) tendrá que realizarse entre el 2 de abril y el 30 de junio, con la campaña de la renta de este año. El resto se solicitarán hasta 2028.