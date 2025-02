Protestas por Muface con la huelga 'en el aire'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene para hoy la presión por el acuerdo de Muface y anima a participar en las concentraciones ante las subdelegaciones del Gobierno, para recalcar que «con la salud no se juega». Con estas protestas pretenden «urgir al Gobierno el nuevo concierto sanitario» y anuncian que «hasta que no se firme» se mantendrán «alerta», ya que de no salir adelante dicho concierto, convocarán la huelga aplazada, a la espera de que se resuelva la tercera licitación el 4 de marzo. «CSIF no desconvoca la huelga prevista para el jueves, la aplazamos (...), que no se equivoque nadie», destacan en el sindicato.