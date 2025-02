Manguitos fuera

Ahora es Bruselas quien acelera su plan para reducir burocracia en un 25% este mismo año buscando simplificar el cúmulo de normativas y reglamentarismos (algunos rayan lo absurdo), esos que meten a las empresas e iniciativas en un bosque desesperante que desorienta y desanima. Buena noticia, aunque en el fondo es lo mismo que predica el trumpismo y el ultraindividualismo liberal que está logrando desmantelar la noción de Estado y es ya la nueva doctrina de la economía mundial aplicada incluso a hostia limpia (si va con refrendo de mayoría parlamentaria) y a hostia sucia (la que le salga de sus cojones). Menos samba y más traficar. Vía libre al tráfico comercial. El dinero es el único Dios y la selva su doctrina: ¡tierra a la vista!, ¡tierra conquistada bajo mi bota!, dice eufórico Elon Musk.

De lo que no habla Bruselas es de reducir funcionarios, y no son pocos los que encebollan su compleja maquinaria administrativa. Trump los está poniendo en la calle con el aplauso fervoroso de un amplio sector de la población que ve en sus prerrogativas un cáncer para la prosperidad, gente a veces innecesaria cuyo papel es darse trabajo a sí mismos y poner palos en las ruedas o pólizas en el culo. Y sin duda, alguna razón y evidencia puede caberle porque no es de creer que con los cambios veloces que está dando la vida, la tecnología y las necesidades se mantenga una pirámide funcionarial en la que muchas plazas y trabajos quedaron obsoletos de sentido o función, pero ahí siguen clavados con puntas a la plácida galera que les proporciona «plaza en propiedad y vitalicia» (eso tan insultante e injusto en un mundo de precariedad laboral), haciéndoles propietarios a perpetuidad de un trocito del Estado que, como tal, es inenajenable, inapropiable e inembargable. Y así vemos que todas las administraciones crecieron como capas de cebolla con funcionarios puestos por cada partido tras ganar unas elecciones y, entonces, los unos putean a los otros... o se dedican a estorbar... o a pedir baja por depresión. ¿Es que no ha de haber una Itv para funcionarios?... ¿y una Ley de Vagos y Corruptos que antes se llamaban maleantes?...