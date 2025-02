Creado: Actualizado:

Subió a la tribuna J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, y dejó las cosas bien claritas: «Hay un sheriff nuevo en Washington». Los amantes del western agradecemos esta forma de hablar. Si Trump es el sheriff, Vance debe de ser su ayudante, aunque en Munich apareció vestido de traje, como si fuera el típico vendedor ambulante de crecepelo que va con su carromato por los poblados. Ni siquiera se puso en la solapa la estrellita de cinco puntas. Tampoco llevaba sombrero —o al menos yo no se lo vi—, y eso me pareció una agresión intolerable: si estamos rodando una del Oeste, lo mínimo es cuidar un poco la escenografía. Uno no se imagina a John Wayne cabalgando por el Monument Valley con la melena naranja al aire.

El problema de este western crepuscular es que todos son malos y casi todos feos, pero todavía no sabemos quién es el bueno. De este colosal reparto, a mí me interesa sobre todo el personaje de Abascal, dispuesto a recuperar el ingrato papel de secundario español en superproducciones internacionales, algo que no veíamos desde los remotos tiempos de Almería.

Ya me estoy imaginando a Santi con la visera del revés, la camiseta de los Red Sox y una Budweisser en la mano, sosteniendo con entusiasmo la pancarta de ‘Latinos for Trump’ minutos antes de ser deportado a El Salvador por llevar una barbita sospechosa de yihadismo.

En cualquier caso, fue una descortesía que, al acabar J.D. Vance su discurso en Munich, los dirigentes europeos no se levantaran gritándole «Fuck off», expresión que, según nos ha enseñado este fin de semana nuestro profesor de inglés, mister Bellingham, es el colmo de la diplomacia y de la gentileza.