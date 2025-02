El gallinero del Teatro Edesa

Creado: Actualizado:

«¡Topee!», jaleban los espectadores del gallinero del Teatro Edesa, o el Puleiro, como le llamaba todo el mundo en Ponferrada, cuando los protagonistas de la película se besaban en la pantalla. Y pataleaba en el suelo de madera si la película era del Séptimo de Caballería y el general Custer emprendía su última carga contra los indios.

Los acomodadores estaban al quite para que nadie armara jaleo, pero me imagino que con los besos y la caballería no había nada que hacer.

El Teatro Edesa lo pisaron grandes artistas. Lola Flores y Estrellita Castro, Antonio Machín y Antonio Molina. y ya forma parte de la leyenda de Ponferrada el día en que el guitarrista de Juanito Valderrama hizo una filigrana con las cuerdas y el cantante le pidió que se quedara con aquellos acordes. Después compondría, hay quien dice que en el reverso de una factura del Hotel Madrid, donde se alojaba, aquella canción tan famosa que fue El emigrante.

Los domingos se formaba un mercadillo de cromos y tebeos en la puerta del Edesa. Y los ‘Jueves Galantes’, las muchachas se hacían las encontradizas con los desconocidos para que les dejaran pasar con la misma entrada. Cortesía de la casa. Y luego, cada uno por su lado.

Al gallinero del Edesa se entraba por una puerta lateral. Había cafetería en el Teatro y una enorme galería con unas vistas espléndidas a la plaza de Lazúrtegui, jalonada de bares con terraza. En la calle vendía helados, y periódicos, y caramelos, y la única sombra era la del monolito del reloj que hoy gobierna la plaza de la República Argentina.

En poco tiempo levantaron el Edificio Uría, que es como el Flatiron de Nueva York, pero proporcionado al tamaño de Ponferrada. Después tiraron las casas bajas, cerraron, uno a uno, los bares con terraza. Abrieron bancos, farmacias, salas de juego. Y un mal día le tocó el turno al Teatro Edesa. Allí llevaba cuarenta años cuando lo derribaron en 1975. Y nadie dijo ‘Topee’ porque se acabaran los besos. Nadie pataleó. Y el Puleiro se vino abajo, como el general Custer derribado por los indios.