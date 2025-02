Ruin y peligroso

Creado: Actualizado:

No ha tardado Trump en decir algo tan ruin —o más— que su reciente propuesta de convertir franja de Gaza en un gran negocio inmobiliario, para él y sus amigos constructores, previa expulsión de los palestinos a otros países. Qué habilidad la suya para la ruindad. Ahora, ha llamado «dictador» a Zelensky y ha culpado a Ucrania de ser atacada por Rusia. El país invadido tiene la culpa, afirma. Es como culpar a la población negra estadounidense de haberse dejado esclavizar. Durante la guerra civil española, nuestro Gordón Ordás, que se encontraba en México desde antes del comienzo de la misma, hubo de hacer una importante precisión a un periodista, que planteaba el conflicto como un problema de mutua agresividad asesina entre dos partes: «Nosotros no hacemos la guerra, nos la hacen». Nadie que haya votado a Trump puede alegar que ignoraba sus características ideológicas y personales, la única sorpresa es que está siendo más ruin de lo esperado… y mucho más deprisa. «La tercer guerra mundial no está tan lejos», dijo ayer. Y añadió que él mismo se iba a encargar de «instaurar la paz en el planeta». Me gustaría decir «menos mal», pero no me sale. Y añadió otra nueva ruindad: «Washington ha entregado mucho dinero a Kiev y no ha recibido nada a cambio, tiene que recuperar su dinero». ¿Otro paraíso turístico inmobiliario a la vista, tras expulsar de Ucrania a los ucranianos?

Démonos un santiamén de paz. Nicolás Castellanos, acaba de fallecer en Bolivia. Cuánto amor ha contagiado este sacerdote leonés. Dejó una tranquila vida como obispo de Palencia, ya centrado en tareas que dominaba, para irse a Bolivia a compartir su destino con los más pobres, a trabajar para ellos y con ellos. El cristianismo no es teoría teológica, sino praxis y coherencia. Leo que en Estados Unidos hay quienes perciben en Trump al «elegido» de Dios. Perversa blasfemia.

Culpar de la guerra a Ucrania no es desinformación, por parte del mandatario estadounidense, sino calculada ruindad. En efecto, creo que una tercera mundial repta por el horizonte. Y creo también puede venir precedida de guerras civiles en varios países, incluido Estados Unidos. No les votes, no les temas. Rece por el planeta, monseñor Castellanos.