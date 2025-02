El elon-trumpismo y sus franquicias

Creado: Actualizado:

Quién iba a decir que 80 años después de la derrota del nazismo, que tanto horror, muerte, caos y destrucción causó en Europa, un partido de fundamentos similares lograría cautivar a uno de cada cinco electores alemanes, situándose como la segunda fuerza más votada.

Y quién iba a decir que ese siniestro soplo vivificante le llegaría del país que tanto contribuyó a derrotar al nazismo precisamente, los EE UU de Norteamérica. El colmo de perplejidad se alcanza cuando se oye decir, y en las sentinas de las redes sociales se oye constantemente, que la causa de ese sindiós, la culpa, es de la democracia y del tonto apego a la civilidad en que se basa.

Un multimillonario, Merz, parece ser el encargado de anudar el cordón sanitario que impedirá momentáneamente a Alternativa por Alemania extender de nuevo sobre ella el manto del totalitarismo, la irracionalidad y el oprobio, pero ese cordón es débil, y tanto más si se tensa.

Lo tensa el inventado y criminalizado enemigo, la inmigración, el inmigrante musulman cncretamente, así como en el III Reich los judíos, y lo tensa la apuesta del neofascismo instalado en la Administración Trump que, sobre coincidir en el delirio racista y xenófobo, busca una Europa caída.

A tal efecto, la bicefalia loca del elon-trumpismo que dirige la revolución de los ricos ha encontrado una perita en dulce en la persona de Alice Weidel, la Juana de Arco del nacionalismo extremo alemán, una mujer que vive en Suiza, que tampoco anda mal de perras y que se presenta como moderna: no oculta su homosexualidad, condición hasta ahora no muy bien vista en el mundo ultra, y su pareja es de Sri Lanka, una inmigrante como si dijéramos, pero sólo como si dijéramos, pues no es ni musulmana ni pobre.

La democracia, con su tolerancia, su garantismo, su humanismo y su humanitarismo, es la causa, según el lado oscuro, de este resurgimiento del fascismo no sé si de nueva planta, pues parece el mismo de siempre. Lo «woke», que es como el elon-trumpismo llama a la democracia, es culpable. De todo.

Y aquí tenemos a ésta cuerda de sociópatas que huele negocio en venir a salvarnos. Ya tienen sus franquicias en todas partes.