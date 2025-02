Reyes y perros

Creado: Actualizado:

Manda reyes, qué retratos... Vemos unas pinturas que se exponen en San Isidoro recreando algunos ejemplares de la difunta realeza leonesa... y no son cuadros, son puros cromos coloristas, retratos planos, sin arte ni profundidad, y más cerca del graffiti que del óleo, estampitas a lo loco para excitar la devoción de unas glorias fanés y una historia que hay que ver según quién la cuenta. Y a fuer de sinceros diríamos que son artísticamente un espanto infantiloide, pinturero, gagá y grandón en desesperada búsqueda de lo regio, lo egregio y, ya puestos, lo imperial para ensalzar lo que creen que fuimos vistiendo a esos reyes de lo que no fueron, en fin, una exageración pinturera. ¿Es por creerse descendientes directos de la pata trasera del caballo de Ordoño II o elegidos por Dios como dueños del único y veraz Grial?... ¿es que han de buscar su identidad en el ropón falso y apolillado de personajes de quienes sus contemporáneos leoneses no tenían seguramente una buena opinión al verles estar sólo a lo suyo y señoreando contra concejos, avasallando en puro y duro feudalismo (pero ¿no éramos la cuna del parlamentarismo?) o planteando guerras y espúreas alianzas hasta con el moro fiero?... Además, esos retratos, pretendiendo realismo, se alejan infinito de la realidad del rostro que tuvieron y con vestiduras irreales más propias de un estudio de cine barato... y todo «ad maiorem gloriam cazurram». Llámalo fakes. Y no hay más. Salvo querer pintar futuros con polvos de sepulcro y oro falso. Aunque hoy es probable que queramos mandar al futuro este presente nuestro con el retrato y hasta la momia de los seres más queridos, las mascotas, colocando la foto enmarcada del gato Chispitas o del canelo Kelvin junto a la de boda de los abuelos, si es que no la apean... o dándoles sepultura en esa Pucela que se nos adelanta al anunciar que va a crear un cementerio para mascotas, ¡juasúsjoséymaría! Y claro, habrá que fijar una fecha para Todos los Santos Perrunos llevándoles a la tumba flores comestibles por si tanto reposo largo les abre lo que siempre se llamó un hambre canina. ¿No merecemos ese asteoride?...