Nunca he entendido los rifirrafes internos de los partidos políticos, y eso que a veces soy capaz de entenderme a mí mismo. «A otros se nos atraviesa la física cuántica», me dirá el lector listillo. Y a muchos el abrefácil. Por ejemplo, los problemas del PSOE con sus avales me resultan estrambóticos. ¿No sería más práctico leer con atención los estatutos, en vez de empecinarse en si dice o no dice? Y como marxista —solo de Groucho— entiendo aquello de «la parte contratante de la primera parte es igual a la parte contratante de la primera parte», que exige entendederas. Pero lo que está ocurriendo en el PSOE leonés es ya la parte contraatacante de la primera parte, etc…». A un militante le han retirado el carné por haber insultado y amenazado al secretario general del partido y al presidente de la Diputación. El sancionado, simpatizante del otro candidato a jefazo, lo niega. En fin, casi todo es rebatible si hay gran ruido de fondo. ¿La tortilla de patata está más rica con cebolla o sin ella? Si me la ofreces, sea como sea, no te la rechazaré. Lo que importa es que esté en su punto. O sea, disfrutarla. De niño me pego otro en el parque y su madre le obligó a pedirme perdón; lo hizo, pero cuando nadie miraba me aclaró: «te fastidias, no he dicho perdón sino ca…». Aquel chavalín no había cumplido los diez y ya era muy grande. Imposible guardarle rencor a un faltoso así.

Sin embargo, hay circunstancias adultas en las que no es legítimo discrepar por temas propios, y está parece ser una de ellas, con problemas provinciales, nacionales e internacionales tan preocupantes. Enzarzarse en minucias es ofensivo hacia quienes sufren problemas reales. ¿Qué ha sido de la ejemplaridad?

No comparto todas sus actuaciones, pero conozco a Cendón desde que era estudiante y no me lo puedo imaginar insultando o agrediendo. Mi querido amigo Pérez Chencho no logró hacerme entender las guerras por los avales del PSOE. «Chenchín, explícamelo para muy tontos». Lo intentó, pero no hubo manera. Hace mucho que este gran articulista político ya no está con nosotros… ¿quién podría explicármelo ahora? Sigo necesitando que me lo expliquen para tontísimos. ¿No entiendo nada o, por el contrario, ay, ya entiendo demasiado?