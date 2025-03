La riada limita el peaje de Madrid

Creado: Actualizado:

Uno de los peajes más discriminatorios que hay en España es de la AP-6 en el camino hacia Madrid. El noroeste se ve penalizado con respecto al resto de territorios ya que accede por una vía de pago. Pero estos días no será aplicado al completo. La Nacional VI, como consecuencia del temporal, está cortada por un socavón generado en la travesía de San Rafael. Se rompió un colectivo. Por ello, se ha habilitado un desvío obligatorio por la autopista de peaje, cuyo uso será gratuito mientras dure la incidencia para los conductores que se dirijan a San Rafael desde ambas direcciones. La ley prevé que no se puede cobrar peaje si no existe una vía gratuita como alternativa.