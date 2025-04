Creado: Actualizado:

Es un espectáculo penoso que una vicepresidenta del Gobierno afirme que «es una vergüenza que la presunción de inocencia (un derecho fundamental fijado en el artículo 24 de la Constitución) esté por delante del testimonio de las mujeres jóvenes y valientes que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos». Sobra la Constitución o sobra ella. Es lamentable que la ministra de Igualdad afirme que «no se puede cuestionar la veracidad de lo que expresa una mujer en un juicio». Sobran los juicios.

Es bochornoso que la exvicepresidenta responsable de la ley del «sólo sí es sí», que ha sacado a la calle a cientos de violadores y reducido la pena a casi mil quinientos, diga que «para el machismo la única víctima buena es la que garantiza con su silencio la impunidad de los agresores». Una mentira más para disfrazar sus graves errores.

Es desolador que algunos pretendan que la opinión de un político esté por encima de la de un juez, o de varios jueces, hombres y mujeres, progresistas o conservadores, a los que acusan de prevaricación. Sobran los jueces.

Es deplorable el espectáculo del Tribunal Constitucional tratando de frenar la independencia de un órgano judicial e impedir que éste haga una consulta previa al TJUE o llevando la contraria al Tribunal Supremo, convirtiéndose en un órgano de casación y no en un órgano encargado de velar por el respeto constitucional. Justicia a favor de un Gobierno.

Es desastroso que otra ex ministra de Derechos Sociales y ahora responsable máxima de otro partido que sostiene al Gobierno afirme que «si no tienes casa, pega una patada a la puerta de un piso de un banco y okúpala». ¿Por qué sólo la de un banco? Los derechos de los okupas por encima de los derechos de los propietarios.

Es inaudito que la portavoz del Gobierno y ministra de Educación diga que «no presentan los Presupuestos (obligación marcada también en la Constitución) para no hacer perder el tiempo al Congreso y a los ciudadanos». ¿Deberíamos hacer lo mismo los ciudadanos con la declaración de la Renta para no hacer trabajar a Hacienda? «Estabilidad» a cambio de incumplir la Constitución y no poder gobernar.

Es trágico que el presidente del Gobierno, el adalid de la lucha contra la corrupción y la transparencia cuando llegó al Gobierno, oculte y retrase sus planes de Defensa ante las exigencias de Europa por la amenaza de Trump y Putin, vaya al Parlamento a no decir nada y sea incapaz de llegar a un acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición. Eso se llama desprecio al Parlamento y miedo.

Es inaceptable que lo que digan y pidan Junts, Bildu, Esquerra, Sumar o el PNV esté por delante de lo que necesita el país.

Es indignante que los herederos de ETA estén en la agenda de Sánchez por delante de las víctimas y que se quiera acabar con todo lo que huela a Franco, pero se silencie en las escuelas del País Vasco, con el apoyo del PSE, lo que fue mucho más cercano: el terrorismo de ETA. Hipocresía a cambio de votos.

Leo que Manuela Carmena afirma en sus memorias que se llevó «una desilusión: creía que los activistas eran los más indicados para la polìtica».

Los activistas casi siempre son sólo eso, activistas. Casta, también, y caspa. Para gobernar hacen falta otras cosas.