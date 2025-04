Creado: Actualizado:

La humildad hace elegante, es smoking invisible que no percibes en quien lo lleva, salvo por le da prestancia. Las fotografías de José Ramón Vega están impregnadas de elegante humildad, pues él mismo la tiene. Camina de puntillas en el territorio del arte, pero cada trabajo suyo es otro paso en su extraordinaria trayectoria, que le tiene situado ya entre los mejores. Sin duda, él ha de ser consciente de su propia calidad lograda… sin embargo, avanza sin gritar aquí estoy yo, dejando que su obra nos hable. Expone Ciertos deslumbramientos, en el Museo de León, en diálogo con la palabra de Tomas Sánchez Santiago. Qué elegante muestra, que elegante humildad la de ambos. Pero no lo llamemos minimalismo, sino sencillez; un resultado al que muy pocos creadores acceden. La recorrí junto a Vega, pero llegué un rato antes y pude disfrutar de los comentarios elogiosos de quienes la visitaban. Fotografiado por él, todo es la vez microrrelato y novela; así, una vieja maleta cerrada contiene la historia del mundo, incluida la nuestra. Contemplando algunas de estas imágenes me vino a la cabeza la pintura de Hopper, pero también pasajes de Delibes, una guitarra lejana o un solo de trompeta Chet Baker. Prosa del silencio, fotografías que hablan. ¿Cómo puede ser tal prodigio? Y sí, desde la sencillez, ese espejismo de facilidad. Elegancia sin dandismo, belleza sin afectación. En su mirada, un sifón tiene algo de Quijote, unas naranjas parecen oraciones que ángeles se hubiesen dejado olvidadas. Apenas vemos personas en las fotografías; no están pero las percibimos, como el smoking invisible de Vega. Todo resulta conmovedoramente humano.

Este jueves, podremos conocer su cubierta para La belleza de… viajar (Eolas), de Gabriel Quindós Martín-Granizo, otro maestro del discreto caminar mientras su obra se agiganta en belleza. Lo presentará Óscar Roa, a las 20 horas, en la librería Tula Varona. Tres elegantes de la humildad.

Pese al dolor que amenaza al mundo, salí esperanzado de esta gran exposición, que les recomiendo no perderse. En arte, un logro personal es también colectivo, porque triunfa el nosotros, la sencilla verdad que nos hermana. En las calles, lloviznaba… casi sin caer… con elegante humildad.