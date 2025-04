Creado: Actualizado:

Admitámoslo, todos tenemos alguien con el que no querríamos quedar atrapados en un ascensor. Y no es por ponernos exquisitos con la claustrofobia o con el aburrimiento; simplemente, le conoces y te conoces. ¿Usted querría permanecer atrapado, siquiera un minuto, con Donald Trump en el ascensor de su torre hotelera? Mejor solo que mal acompañado. «La verdad es que si veo entrar al presidente ese barajaría subir andando incluso los 58 pisos…», me dirá mi lectora centenaria. Ya, pero no siempre es posible huir con el debido decoro. Por desgracia, uno de los axiomas irrefutables de la ley de Murphy vaticina que nunca te quedarás atrapado el día en que subes o bajas con Jennifer López o con Superman. Insisto, no es que uno sea muy exigente con lo de la convivencia forzosa, ni siquiera considero un problema insalvable que las noches de luna llena un vecino de la escalera se convierta en hombre lobo, siempre que no le dé por aullar reguetón, pero tengo mis hasta aquí. Quedarme atrapado con Trump en un ascensor sería una secuela friki de El Exorcista. No soy capaz de imaginar una época de mi vida en la que pudiéramos habernos llevado bien, y no solo porque no juego al golf. Por supuesto, la falta de química debe de ser mutua, no le veo insistiéndome para que vaya a sus fiestas, ni siquiera en la infancia: «Lo siento, Donald, pero es que tengo que ver Los Chiripitifláuticos…». Hubo de vérsele venir ya desde pequeñito. Pero la clase social nunca es el problema, hasta Manolito — el de Mafalda— tenía su lado entrañable… en pequeñas dosis. En efecto, el mandatario estadounidense ya apuntaba malas maneras. ¿Hay alguien en el planeta que le haya cogido desprevenido la zafia arrogancia con la que se está comportando, y no solo por esa declaración de que tiene a los europeos «lamiéndole el culo»? Pero siempre puede dar una voltereta más a peor. Y a este le vamos a ver dar aún muchas. Mejor subir andando los 58 pisos de la torre hotelera.

«Pues con ese tal Cervantes no te quedarás atrapado en mi ascensor», me diría farruco don Donald. Cierto, él es más de ventas y estas no necesitan ascensor.

Ahora, cada día, nos preguntamos perplejo: «¡Qué habrá liado hoy Trump?». Y ha dado una voltereta más… a peor.