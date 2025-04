Lo del Día del Libro, síntoma preocupante

Creado: Actualizado:

Coincide más o menos este año la celebración del Día del Libro, este miércoles, con dos acontecimientos a mi juicio importantes: la muerte de Vargas Llosa, un monstruo de la literatura, que cierra una etapa de gloria para las letras hispanas, y los casi cien días de mandato del actual inquilino de la Casa Blanca, que ha colocado la moralidad política en sus cotas más bajas. Puede que ambos fenómenos, más interconectados de lo que a primera vista parecería, nos estén indicando claramente el nacimiento de una nueva era que no sé cuáles cronistas definirán con mayor precisión en los meses y años venideros. Lo que sí puedo anticipar es que el Día del Libro de 2026 estará más lleno de análisis y predicciones sobre el futuro que nos deparará el Cambio y los cambios en las dos décadas que se nos echan encima que de esas ‘novelas negras’ con peculiares policías de protagonistas que hoy llenan, relegado por ejemplo el ‘boom latinoamericano’, los estantes de las librerías. La desaparición física de Vargas Llosa nos trae aparejado también un cierto olvido —hablo apenas de la literatura en español, claro— de los Borges, Lezama, Roa Bastos, Carlos Fuentes, Cortázar y hasta García Márquez y Miguel Angel Asturias; y es que, además, también consagra el apogeo de obras que buscan, muy legítimamente por supuesto, apenas distraer mucho más que lanzar mensajes ante la incertidumbre que nos llega de la mano de una política protagonizada por mentes quizá insanas. O peor que eso. Vivimos en una cierta alienación contemporánea. Ese relevo desigual y hasta desequilibrado en cuanto a gustos literarios es el que marca para mí el significado profundo de un Día del Libro que es testimonio de un período histórico en el que otras formas de la cultura —atención, que ahora, precisamente en esta coyuntura crucial, nos llega Eurovisión, Dios mío: ¿qué nos ocurrirá sin los Serrat o los Rolling?-van siendo suplantadas por expresiones cada día más mendicantes. Faltan mensajes —que no sean solo los apocalípticos de Harari, Acemoglu o Byung-Chul Han, por favor-con los que nutrir un mínimo de esperanza ante la inequidad, la inseguridad jurídica y los atentados a la democracia que cada día nos trae esa ‘revolución republicana’ de ultraderecha, fanáticamente anticultural, que se ha adueñado del país más poderoso del mundo. No sé, supongo que los próximos meses contemplarán el nacimiento de obras que sean la crónica histórica, literaria, musical, cinematográfica o teatral de esta época que nos llevará desde estos desdichados ‘años veinte’ hasta los años cincuenta, en los que una generación totalmente nueva —los ‘zeta’-será la que protagonice y cuente la Historia. Porque, hoy por hoy, vemos que esa revolución populista, esos cien días que envilecieron al mundo, apenas encuentra oposición en movimientos políticos inéditos, en los que los trucos para hacerse con el poder valen más que los votos obtenidos limpiamente en las urnas.

Yo, qué quieren que les diga, y pido perdón por la auto referencia; en este Día del Libro no compraré como homenaje póstumo los libros de Vargas Llosa porque los he leído ya todos. Y me lanzaré a investigar a, por ejemplo, cronistas como el hoy renacido Manuel Chaves Nogales o el ahora tan citado John Reed. A ver si, desde el pasado, me explican este presente tan absurdo que nos están haciendo vivir algunos insensatos, dicho sea con perdón (de los insensatos).