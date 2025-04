Los haters de la Cultural

Creado: Actualizado:

Desde hoy, se dobla la apuesta. Es más fácil que el poder le deje al Barça ganar la liga que a la Cultural salir de la alcantarilla. Los cazurros también le dan la razón absoluta a Cruyff; el fútbol es lo más importante entre todas las cosas que importan una mierda en León. Digo León como enclave de pertenencia, sin mapas, mapas políticos, que no son el territorio; si algo tiene bueno León es que no obliga a nadie a sentirse parte. Y la Cultural es León; de hecho, será lo más puro que ha parido esta tierra después del cainismo, la pobreza sobrevenida en medio de un mar de recursos de vida y las maletas de cartón duro con las que empaquetó el sobrante de cupo. A la Cultural se vuelve, siempre, igual que a la fe cuando escasea la esperanza. La Cultural es León; y como León incomoda al poder, el poder tiene a la Cultural en el punto de mira. Extraña que se les haya escapado el tiro desde el mes de septiembre, hasta donde extiende la holgura del dominio el equipo modesto, club modesto, asiduo de la champions de la supervivencia; virgencita del Camino, que me quede como estoy. A ver si alguien se cree que le levantan a Vigo un Mundial y van a dejar escapar a la Cultu por la gatera. Busquen a alguien con poder que esté cómodo con el serial de trece mil almas convocadas en el fútbol de la tele cada dos domingos, con la cantinela de que León no es Castilla. Esta partida la van a ganar los hater, ajustado a odiador, agazapados desde hace algunas fechas con el fin de acertar con el golpe final. Los peores odiadores en León disimulan estar con la causa; hay algunos caballos de Troya de ese tono, que no han hecho otra cosa en el último mes. El poder le va a ganar el pulso a la Cultural; y eso no mermará el mérito de Llona, al que los que Salvio llamó culturaleros llegaron a pedir la cabeza, como la de Antic a Mendoza cuando el Madrid cabalgaba a años luz del segundo. Si los odiadores echaron el resto para empujar a la Cultural a Tercera, imagina ahora, que la empresa es evitar que se escape al control de los mediocres. La Cultural es León. Les será jodido mandarlo a la lona. Aunque el poder tumbe la gesta del equipo de fútbol.