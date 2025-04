Las izquierdas y la corrupción

Creado: Actualizado:

En la España de nuestros días el silencio de los partidos de izquierdas ante los casos de corrupción es tan llamativo que suena a complicidad. No es un mirar hacia otra parte, es la constatación de que sus cuadros dirigentes viven instalados en el cinismo. No hace tanto tiempo, cuando gobernaba el Partido Popular, funcionaban a tope sus detectores de casos de corrupción.

Fueron muy activos en la maniobra urdida por Pablo Iglesias que, gracias a la complicidad del PNV, cristalizó en la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy abriéndole la cancela de La Moncloa a Pedro Sánchez. Ahora, la sensibilidad frente a los episodios de corrupción parece haber decaído. Ante el panorama de casos ya judicializados —la escandalosa trayectoria del ex ministro Ábalos no tiene un pase— resulta atronador el silencio de Sumar que, con Yolanda Díaz al frente, forma parte del Gobierno, o el mutismo de Podemos que dirigen Ione Belarra e Irene Montero, antaño aventajadas discípulas de Girolamo Savonarola. Por no hablar del propio PNV cuyo portavoz en el Congreso Aitor Esteban, hoy cabeza del partido, ocultó hasta el último minuto la maniobra de la puñalada a Mariano Rajoy. Claro que siguen gobernando en Euskadi gracias al apoyo del Partido Socialista. Tú en Madrid y yo en Vitoria y no sé de qué corrupción me habla.

Creo que era Maquiavelo el que decía que la política no tiene que ver con la moral y en eso estamos porque, aunque parezca un sarcasmo, quienes alcanzaron el poder mediante la moción de censura la justificaron en nombre de la lucha contra la corrupción. Se nos olvida que la voz que en nombre de Pedro Sánchez y del PSOE se alzó en el Congreso pidiendo la dimisión del entonces presidente del Gobierno fue José Luis Ábalos.

«Usted ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa... y no ha tenido ni la decencia política de dimitir»— le espetó Ábalos a Rajoy desde la tribuna del Congreso el 31 de mayo de 2018. La moción triunfó, Rajoy dejó el escaño y abandonó el Congreso. Ábalos sigue siendo diputado y los parlamentarios de los partidos de izquierdas miran para otra parte. Vamos mal.