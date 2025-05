Creado: Actualizado:

La liturgia de la Iglesia católica es imbatible e incluso los agnósticos —que en el fondo somos unos ateos tímidos y dubitativos— debemos defenderla por puro placer estético. Solo los ortodoxos, con su devoción cirílica por el pan de oro y las barbas proféticas, pueden hacerle algo de sombra. Al lado de esta impactante exhibición de poderío arquitectónico, baldaquinos, frescos de Miguel Ángel y mantos de color púrpura, las demás confesiones cristianas resultan tristes, macilentas, con sus templos anodinos como salones municipales y sus curas casados, meros auxiliares administrativos de la divinidad.

Quizá por eso la elección de un Papa despierta un asombro universal, con todas las televisiones del mundo en la plaza de San Pedro y miles de vaticanistas destripando los currículos —algunos fascinantes— de los cardenales.

Mi favorito es el arzobispo de Kinshasha, Fridolin Ambongo Besungu, con ese formidable nombre de personaje de Mortadelo y Filemón: ¡El boxeador Fridolin Ambongo Besungu, campeón de los pesos pesados! ¡El coloso Fidrolin Ambongo Besungu, lanzador de martillo en Múnich ‘72!

Que sea ultraconservador me parece un detalle menor al lado de una onomástica tan redonda y tampoco me preocupa que sea negro, aunque no sé quién profetizó que el mundo se iba a acabar cuando llegase un Papa de tez oscura. Ojalá.

Prefiero a los cuatro jinetes de toda la vida que a Trump, Netanyahu, Putin y Xi. ¡Más Beatos de Liébana y menos películas de Marvel!

Solo espero que monseñor Besungu, si resulta elegido, no caiga en el error de cambiarse el nombre y ponerse, qué sé yo, Pío XIII, lo que resultaría de un eurocentrismo y de una vulgaridad inadmisibles.