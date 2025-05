Creado: Actualizado:

Quedamos en que sí, en que la electricidad que tan fácil, barata, renovable y sosteniblemente puede ordeñarse de nuestros ríos, presas y arroyos (20.000 kms) deberá restituirse necesariamente para que los nuevos apagones que ya se profetizan con órdigas y tentetieso no nos pillen mirando a las sapas bardas y entonando las lástimas jeremíacas a las que somos tan aficionados en este León de la Quejumbre.

Al salir el lunes la primera columna sobre esto —y tras los venablos insultantes de la antipantanitis roma de tarro y picuda de lengua-, recibo un correo que saludaba y argumentaba: «Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que promocionar las minicentrales. En la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna se inventariaron quince fábricas de luz antiguas, una «nueva» y tres hidroeléctricas modernas en 2013, algunas con cencesiones activas, como la de Fasgar, que fue renovada en 2014 para una microcentral de 15 kW. Habría que actualizar el inventario de Babia, Omaña, Bierzo y Laciana a través de los datos de las confederaciones hidrográficas y así tendríamos un mapa de minicentrales que están en activo y sus condiciones, si son públicas o privadas, etc. y poder hacer un mapa de conjunto y un pequeño estudio para ver cuales de ellas serían susceptibles de volver a ponerse en funcionamiento. Sería un trabajo muy bonito y algún ingeniero podría ayudarnos; yo también me comprometo a colaborar en este sentido». Gracias, Jesús M., actitudes así perfuman la esperanza. Y hago votos para que esas minicentrales sean mejor municipales, públicas (agua, sol y aire ¿no son de todos?), condición que incluye además a la energía solar y eólica. ¿Qué impide concurrir ahí a la iniciativa pública local?... ¿no habrá un solo pueblo listo y valiente de entre los 1.226 que lo estudie e intente?... ¿no escarmentó este León cobarde de tanto negocio minero ajeno que sólo vino a expoliar y dejar rastros de montes rotos, gente muerta, pulmones petrificados y futuro robado?... ¿y no reincide en lo mismo dejando que empresas lejanas y sospechosas se adueñen hoy de todo huerto solar y bosque aerogenerador?... ¿es siempre León el idiota de esta comedia?...