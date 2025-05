Creado: Actualizado:

Cúanta significación parece entrañar el nombre elegido por el nuevo papa. Sugiere sintonía o el caudal de un León XIII que fijó su nombre a la historia con su encíclica «Rerum novarum», traducida como «de las cosas nuevas», pero también como «de las nuevas políticas», aunque en realidad él la tituló «de la condición de los obreros», tres aspectos, en fin, tan de este tiempo nuestro como también lo eran cuando aquel pontífice la escribió en 1891 mientras el credo socialista ponía en medio mundo los pilares robustos de una otra iglesia internacionalista en la que el proletariado no dejaría de rezar (y con el mazo dar) para alcanzar la propiedad de los medios de producción. Ja. En aquella encíclica dejaba claro su total apoyo al derecho laboral de formar uniones y sindicatos, aunque no menos clara asentaba la propiedad privada. «Además, discutía ahí sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría distributismo». La justicia social bullía en su ideario. No en vano León XIII era franciscano y se le notó el haber sido fraile antes que papa; el clero regular es de suyo más fiable que el secular, los curas a secas. Bergoglio era jesuíta. Prevost, agustino. Y eso se verá en León XIV... y en su vivir tanto tiempo con pobres en los confines de Roma, en Perú, ese otro culo del mundo. Dicen que, aun siguiendo la estela de Francisco, este papa será más calmado y más correcto o político, pero un día sorprenderá con alguna radicalidad de calado como así lo insinuó ya en su primera misa al decir que hay bautizados que profesan un «ateísmo de hecho», mientras que la Iglesia «debe hacerse pequeña» o incluso «desaparecer» para dejar espacio a Jesús. Ojo, ahí va un temblor de cimientos. Por lo demás, su cara tranquiliza, parece conciliadora («a partir de los 40 cada cual es responsable de su cara»), pero también es cara de matarlas callando... ¡y hay tanto que matar!... tanta pompa, tanta hipocresía, tanta injusticia, tanto populismo, tanto matón trumpetero... y tanta pobreza infame, tanto criminalizar al inmigrante, tanto... y tanto y tanto...