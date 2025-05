Gran inspiración

Creado: Actualizado:

En una entrevista teatralizada de cuyo nombre sí puedo acordarme le pregunto a Cervantes acerca del Siglo de Oro y él, con esa retranca que otorga llevar más de 400 años muerto, me contesta: «Oro hubo… y también algún que otro plomo». Juan Matas Caballero es uno de los grandes gongoristas y expertos en literatura áurea, pero además la sabe explicar con amenidad, tanto a los futuros filólogos como al gran público, sin rebajar por ello rigor académico. El próximo lunes, impartirá la conferencia La inspiración clásica en los autores del Siglo de Oro, a las 19,30 y en la Fundación Sierra Pambley, en el ciclo De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente, organizado por el Instituto LOU de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León, en la que es catedrático de Literatura. Entre otros aspectos, abordará el concepto de imitatio, el uso de esta por parte de autores como Garcilaso y Góngora, también analizará un soneto de este último. Una imitación que en los grandes —y hubo muchos-igualó o mejoró los modelos griegos y romanos —aemulatio— y en otros autores menores se quedó en erudición, incluso en fanfarria humanística (el Quijote tuvo mucho de reacción socarrona contra la pedantería de quienes fingían o hinchaban saberes, aunque Cervantes lo hizo sin la mordacidad de Quevedo). Pero más allá de las modas literarias, en ciertos autores —y en sus lectores— hubo anhelo de conducta, inspirado en la cultura grecolatina. No, no fue mero vintage.

Representa Matas a la mejor investigación académica, pero también a una docencia comprometida con la formación integral de nuestra juventud, y me gusta proclamarlo porque les dejamos un mundo oscuro, donde necesitarán cobijos en medio de la tormenta. En este filólogo tienen un modelo a imitar, en lo profesional y en lo personal. Los niños y quienes somos casi setentones decimos siempre la verdad: también para mí Juan es inspirador.

Será presentado por José L. Chamosa, quien en su día nos hablará sobre Shakespeare y el mundo clásico grecorromano. Solo cabe felicitar a los directores de este prestigioso ciclo: Beatriz García y Santiago Domínguez. Sí, de nuevo: vivan las Humanidades, siempre vivas. Nuestra gran inspiración.