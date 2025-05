PSOE: firmeza y prudencia

Creado: Actualizado:

La dirección del PSOE es prudente, y sabiendo que la derecha les está atacando, ante el caso de la mafiosa chapucera ha querido tener más información, y le ha abierto un expediente. Nada menos. Como sigan así, cualquier día un concejal del PSOE mata a alguien y, como se descuiden, igual le echan una bronca. El expediente llevará tiempo, como la investigación del apagón de la Red Eléctrica, en la que, de momento, se ha descartado la intervención de marcianos o un grupo de gamberros celebrando una despedida de soltero.

Como diría Pedro I, El Mentiroso, no hay que descartar nada, ni enfangarse con especulaciones, pero quién sabe si la militante Leyre Díez no será un topo preparado por el PP, esa maniobra de espionaje de la que, como diría Bolaños, sólo es capaz la derecha. Quién sabe, si el honrado hermano del presidente no fue víctima de las luchas intestinas del PSOE, y convencieron a la víctima recién aforada para que cayera en la trampa, todo con objeto de que, cuando se descubriera que el hermano del presidente cobraba —mientras por la mañana no hacía nada y, por la tarde, lo pasaba a limpio— cayera la sospecha de nepotismo sobre el sobrio y honesto Pedro I, El Mentiroso, como así ha sido.

Los periodistas tratamos con toda clase de personas, incluso no le hacemos ascos a hablar con otros periodistas. Y con samaritanas del amor. Y con mafiosos.

He tenido dos experiencias con esos miembros de organizaciones criminales, de no muy alta graduación, y recuerdo que el lenguaje era mucho más fino y cortés que el empleado por la señora Díez, vamos, en comparación es como si yo hubiera escuchado a miembros del Cuerpo Diplomático. Ese lenguaje, que supera en zafiedad a un camello del Bronx de los noventa, en pleno cabreo por echar en falta tres papelinas, es lo que me insta a reconocer la prudencia del PSOE, porque es imposible que una persona que se muestre así pueda ocupar el puesto de Directora de Relaciones Institucionales de Correos, teniendo que morderse la lengua, y disimulando, como una actriz veterana.

Claro que de Director de Correos estaba un amigo de Pedro I, El Mentiroso, Juan Manuel Serrano, que dejó la empresa estatal bastante peor de lo que estaba. A lo mejor, también era un topo del PP.

Ya veremos. De momento, la prudencia aconseja que esto no se sepa hasta que no se aclare lo del apagón. O sea, primero, comprobar que la señora Díez no es una marciana.