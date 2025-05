Creado: Actualizado:

Ha sido Lamban, expresidente socialista de Aragón, el que ha pedido acabar con la agonía que vive el socialismo español. Hay agonías largas, muy largas, y la que sacude al Gobierno y al PSOE es de estas, de las largas. Tan larga que se debería abandonar toda esperanza de una convocatoria más o menos pronta de elecciones generales. Antes de que esto ocurra, los socialistas tienen mucho que planchar.

El cesto de la plancha lo está llenando sin pudor alguno un personaje tan sorprendente como Leire Diez. Su actividad imparable, sus conversaciones, el tono un tanto chabacano de las mismas y la gravedad de los asuntos por ella abordados para un supuesto libro que probablemente nunca veamos, ha superado con creces lo imaginable, al menos para quienes aún, pese a 40 años de profesión, nos quedan rendijas para el asombro. Las cloacas han existido siempre, pero, hombre, que existan en un partido que en su momento denunció por tierra, mar y aire, corrupciones y cloacas ajenas no deja de ser más que sorprendente. Es lo que tiene ir por la vida de almidonados, de puros absolutos, de limpios sin parangón. Tan limpios, tan puros, que nunca son responsables de nada. Al contrario, siempre son víctimas de su bonhomía porque ya verán que poco queda para que las siniestras reuniones de Leyre Diez hayan sido organizadas por el PP. Estamos a un paso de ello.

De esta larga agonía el único responsable es el Gobierno, acompañado de todos aquellos que guardan un silencio máximo. Es increíble que puedan pensar que la maniobra de Gallardo en Extremadura es algo irrelevante, después de haber forzado la marcha de cuatro compañeros de partidos. Y el Gobierno y Ferraz, callan, cuando no alientan. Lo mismo cabe decir de las aventuras de Leyre Diez. Pasaba por ahí. Va por libre. Tan por libre que le abren un expediente informativo de cuya redacción se deduce, sin mucho esfuerzo, que el tal expediente está más dirigido a las informaciones aparecidas que a la siniestra actividad de esa militante de base. Por que no se han tomado medidas contundentes como se tomaron al inicio del mandato de Sánchez con alguno ministro como Maxin Huerta?. Como es posible que después de los audios en los que ella lleva la voz cantante, organiza estrategias inconfesables, el PSOE no haya tomado medidas contundentes?. Con razón la militante de base en cuestión, dice estar tranquila. Si alguien debe estarlo es ella porque ninguna sanción caerá sobre su cabeza.

Todo hubiera sido distinto si el PSOE y el Gobierno hubieran reaccionado como exigen que reaccionen los demás. Y así seguirá esta larga agonía, agotadora, cutre y siniestra. Pero el Ejecutivo y Ferraz, sin olvidar a la Fiscalía General o a la directora de la Guarda Civil han debido llegar a la conclusión de que mientras hay vida, hay esperanza aunque sea una esperanza envuelta en un ambiente siniestro como el que estamos viviendo.