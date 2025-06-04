Por dónde empiezas a leer

Creado: Actualizado:

Tenía un conocido que empezaba a leer el periódico siempre por el horóscopo, y cuando se lo recriminaba, me decía con media sonrisa que así la actualidad nunca le defraudaba. Cada uno empieza a leer el periódico por donde le da la gana. Están los que empiezan por Deportes, o los asiduos a las Esquelas, o los que lo hacen por Economía, aunque he de confesar que la palma en esto de alterar el orden lógico de la lectura se la lleva un compañero de mi periódico: tiene la hermosa y suicida costumbre de empezar un libro leyendo la última línea de la última página. Hace poco descubrí esa rareza suya y aún no sé qué pensar al respecto, porque yo empiezo a leer el periódico todas las mañanas por las páginas de Cultura y acabo escribiendo de Trump, y no sé qué es más raro.

Esta vez, el ínclito presidente se ha colado en la sección por la Feria del Libro de Madrid. Esta edición está dedicada a Nueva York, y el contenido de las actividades, así como los autores invitados, miran a la gran ciudad. Sin embargo, por mucho diálogo que queramos tender, hay escritores y académicos residentes en Estados Unidos que han cancelado su participación por temor a no poder regresar.

En la inauguración se contó el caso de la autora dominicana Rita Indiana, que trabaja en la Universidad de Nueva York y no viene por recomendación de su centro. Y no es la única. Según la dirección de la Feria, muchos estudiantes y profesores han recibido el mismo aviso: «No salgáis del país porque a lo mejor no os dejan entrar». ¿Entrar o salir? ¿Ir o venir? ¿Cuál es el orden lógico? Qué errático palíndromo es hoy en día Estados Unidos. No solo se está cerrando la puerta a los estudiantes o investigadores extranjeros a sus centros, sino que ese cerrojo también bloquea el paso a los que pretenden salir. Y ya saben a qué huele una casa que no se ventila. Entre tanto, en España, se han suspendido las entrevistas para conseguir el visado de estudios y más de 400 estudiantes están esperando la revisión de sus redes sociales para comprobar si hay pistas de actividades terroristas o algún comentario antisemita, o lo que ellos consideran antisemita.

A este paso, elegir por dónde empezamos a leer el periódico es la única libertad que nos va a quedar.

Va a tener razón aquel conocido que lo primero que leía era el horóscopo; por mucho que el Aeropuerto de Bilbao —que está a 50 minutos en coche de mi casa— haya estrenado este domingo su primer vuelo directo con Nueva York con tres frecuencias semanales, mi signo me dirá que no haga viajes de largas distancias, que no es buen momento. Que lo dice la actualidad y el ascendente en escorpio.