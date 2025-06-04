Selectividad actualizada y polémica

Creado: Actualizado:

La dana, el libro sobre el asesinato de sus hijos por José Bretón, la inmigración o la integración artificial se han hecho presentes en los textos empleados por autonomías en el arranque de la PAU, nombre actual de la selectividad. Temas todos ellos de gran actualidad, algunos no exentos de polémica por el documento elegido. Eso ocurrió a los aspirantes de la Universidad de León, que hacen el examen conjunto de toda la Comunidad. Incluye un texto que es un editorial de El País sobre el intento del Gobierno para frenar la creación de universidades privadas. Tratándose del examen de ingreso podría ser oportuno, pero es un artículo con un posicionamiento del rotativo demasiado evidente: «Evitar una universidad clasista».