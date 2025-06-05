El refranero castellano de Carlos Martínez

Creado: Actualizado:

Al nuevo secretario autonómico del PSOE le gusta el refranero castellano. Durante el Filandón, la tertulia de Diario de León y La 8 de Televisión de León, esquivó el análisis de las polémicas nacionales de Pedro Sánchez con el apunte de que ve «mucho ruido y pocas nueces». Más cerca, el soriano salió de las preguntas sobre si les renta que su partido defienda el marco autonómico dado, mientras en la capital leonesa José Antonio Diez habla de autonomía leonesa, con una adaptación de la máxima que liga el fin y la justificación de los medios: «Mientras tengamos mayoría en León, beneficia». Vamos, aquello de dame pan y llámame perro...