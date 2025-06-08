La mano de obra también envejece en CyL

Creado: Actualizado:

La Comisión Europea alerta en el informe anual sobre las economías de cada estado miembro del envejecimiento de la mano de obra que sufre Castilla y León, donde apunta que «casi uno de cada cuatro trabajadores supera los 55 años», circunstancia que considera que puede afectar negativamente a la competitividad de la Comunidad. La evaluación también señala que sobre todo está envejecida la mano de obra de las administraciones públicas, si bien apunta que la edad media de los autónomos también está creciendo de manera «significativa». En el ámbito de las fortalezas, el informe destaca el potencial de la industria automovilística de Castilla y León.